شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يختتم حفله فى التجمع بأغنية حيران.. ويردد مع الجمهور: تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم النجم محمد فؤاد حفله بالتجمع بأغنية "حيران"، وبعد انتهاء الأغنية أخذ يردد مع الجمهور "تحيا مصر".

وكشف محمد فؤاد خلال حفله كواليس التحضير لأغنية ساعات بشتاق والتى تتضمن كوبيليه "لفنجان قهوة وانا بذاكر"، وقال إنه طلب من مؤلف الأغنية تغيير جملة لفنجان قهوة وانا بذاكر، وأضاف: "كان عيب أشرب قهوة فى البيت.. عمرى ما عملتها عشان كدة طلبت تغيير الكلمات".

وأثارت الألعاب النارية الموجودة على مسرح الحفل بالتجمع خوف فؤاد، بعد أن اقترب منها دون قصد منه، وعلق: "أنا شامم ريحة شياط".

بدأ فؤاد الحفل بأغنية سلام ضمن حفلات نجوم الغناء فى عيد الربيع، وكشف فؤش تصويرها فيديو كليب بالاستعانة بمشاهد من حفل اليوم وحفل الرحاب.