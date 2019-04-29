تأجيل عرض فيلم رانبير كابور والسبب سلمان خان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 11:53 مساءً - ذكرت مصادر صحافية أنه تم تأجيل عرض نجم بوليوود رانبير كابور Ranbir Kapoor، والذي يحمل عنوان " Brahmastra" وذلك بعد إعلان النجم Salman Khan سلمان خان مؤخرًا أنّ فيلم Dabangg 3 الذي بدأ تصويره قبل أسابيع، قد تقرر أن يكون عرضه الأول متوافقًا مع الاحتفالات بعيد الميلاد، وهو التاريخ نفسه الذي سيُعرض فيه فيلم كابور.



وفي التفاصيل أنه بعد إعلان خان توقيت عرض فيلمه الأخير، أربك تصريحه العاملين بالإنتاج السينمائي، وبدأ الحديث عن أكبر صدام في السنة بين فيلمي " Dabangg " لسلمان خان و"Brahmastra " لرانبير كابور، الذي كان مقررًا أيضًا عرضه في التوقيت نفسه، ولكنّ المنتج الآن قد تجنّب الوضع بذكاء عن طريق تأجيل عرض فيلم كابور إلى العام المقبل.

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مخرج Brahmastra آيان موخرجي أكد من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، أنّ عرض الفيلم سيكون في دور السينما ليس قبل صيف عام 2020.



وأشارت مصادر ذات الصلة بفريق الإنتاج، الذي يعمل على الفيلم، أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للحصول على شكل صحيح، وللحصول على الصوت والموسيقى بشكل صحيح، وفي نهاية المطاف الحصول على الفيلم بشكل صحيح.

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وأضاف المخرج : "أعتقد أنّ الوقت الإضافي الذي يستغرقه صنع الفيلم ضروري لتحقيق حلم Brahmastra، وآمل حقًّا أن نعوّض هذا التأخير عن طريق تقديم شيء ما يمكنه حقًّا تحقيقه لجمهورنا المحب للأفلام، الحب والشعور بالفخر".



ولم يعلن المخرج آيان بعد عن موعد إطلاق الفيلم بالضبط، وذكر أنّ التاريخ سيتم الإعلان عنه رسميًّا بعد أن يكونوا متأكدين تمامًا من ذلك.

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ووفقًا لـ آيان، فإنّBrahmastra هو حلم كان يتابعه من خلال فيلم Yeh jawaani Hai Deewani الذي تم عرضه في عام 2013، ويريد أن يقدم للبلد شيئًا مذهلًا من حيث القصة والشخصية والعاطفة، وكذلك من حيث المؤثرات البصرية.



يشار إلى أنّ فيلم Brahmastraهو الجزء الأول من ثلاثية من بطولة أميتاب باتشان Amitabh Bachchan، وعليا بهات Alia Bhatt، ورانبير كابور.