كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العلي يشارك في السباق الرمضاني بـ"أزواج ولكن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفنان الخليجي طارق العلي، لتسجيل مسلسله الإذاعي الذي من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني المقبل، على أحد المحطات الإذاعية الكبرى.

وشارك “العلي”، عبر حسابه الشخصي على تطبيق “سناب شات”، بصورة تجمعه بالفنان خالد المظفر في الكواليس، وعلق عليها قائلا: “أنا وولدنا خالد في عمل إذاعي أزواج ولكن للموسم الرمضاني الله يوفق ولدنا”، وأضاف أيضا مقطع فيديو طريف وعفوي، ظهر فيه برفقة النجوم انتصارالشراح وهند البلوشي وآخرين.

” أزواج ولكن ” عمل ذو طابع كوميدي، يطرح عددًا من القضايا والرسائل الاجتماعية، من تأليف أمل عبد الله، إخراج غادة السني، بطولة طارق العلي، وانتصار الشراح ومجموعة من الممثلين الإذاعيين.