شاهدوا ما سبب توقف برنامج “الحكاية ” لعمرو أديب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - أعلن الاعلامي المصري ​عمرو أديب​ أن برنامجه “الحكاية” سيوقف عرضه خلال شهر رمضان، كما جرت العادة مؤخرا مع برامج “التوك شو” الا انه طمأن محبيه وقال ان البرنامج سيعود لتقديمه مجددا، عقب عيد الفطر المقبل.

وقال عمرو ان برنامج “الحكاية” استمر عرضة هذا الموسم على مدار 8 أشهر، وأكد أنه حقق نجاحا كبيرا بدليل الإعلانات وأرقام المشاهدات التي تحققها حلقاته وتمنى ان يكون المشاهدين راضيين عن المحتوى الذي قدّمه لهم خلال هذه الفترة.