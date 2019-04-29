شيرين عبد الوهاب تقلد محمد صلاح.. فكيف كانت ردة فعله؟

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - نشرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لها وهي تقلد اللاعب المصري الدولي ​محمد صلاح​ الملقب بـ”فخر العرب” في حركة “اليوغا” التي قام بها بعد تسجيله هدفا في مرمى فريق تشيلسي خلال مباراة أخيرة له في الدور الانجليزي.

وتفاعل صلاح مع شيرين، وأعاد نشر صورتها على حسابه الشخصي. وحظت الصورة على تعليقات ايجابية وأثنى العديد من الاشخاص على تواضع شيرين وهضامتها.



