شاهدوا صافيناز متهمة بتقليد مارلين مونرو وتثير الجدل بمكياج قوي وقميص مثير

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - نشرت الراقصة الاستعراضية ​صافيناز​ عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لها واثارت الجدل بسبب وضعها الكثير من المستحضرات التجميل اضافة الى انها وضعت شامة على خدها فاتهمت بتقليد النجمة العالمية مارلين مونرو.

وارتدت قميصاً أحمر جريء بعض الشيء فعلق المتابعون الذين انقسموا بين محبذ للوك الجديد وبين المنتقدين الذين رأوا ان المكياج لم يليق بها ابدا.