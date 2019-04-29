كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لها واثارت الجدل بسبب وضعها الكثير من المستحضرات التجميل اضافة الى انها وضعت شامة على خدها فاتهمت بتقليد النجمة العالمية مارلين مونرو.
وارتدت قميصاً أحمر جريء بعض الشيء فعلق المتابعون الذين انقسموا بين محبذ للوك الجديد وبين المنتقدين الذين رأوا ان المكياج لم يليق بها ابدا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صافيناز متهمة بتقليد مارلين مونرو وتثير الجدل بمكياج قوي وقميص مثير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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