صورة نادرة من زفاف أحمد حلمي ومنى زكي بعد أن مُزّقت.. والسبب!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثل ​أحمد حلمي​ والممثلة ​منى زكي​ خلال يوم زفافهما وبدى حلمي وهو يرتدي بدلة الزفاف أما منى فظهرت بفستان أبيض طويل.

وكانت منى قد اعترفت سابقاً خلال تصريح تلفزيوني أنها مزقت صور زفافها من أحمد لان شكلها لم يعجبها وذلك لأن جسدها كان مليئاً بالكدمات بسبب مشاهد العنف بفيلم مافيا مع النجم أحمد السقا.

يذمر ان الثنائي تزوج عام 2002، وأنجبت منى بعد عام إبنتهما لي لي، وفي عام 2014 أنجبت إبنهما الثاني سليم. ورزقا بإبنهما الثالث يونس في سنة 2016.