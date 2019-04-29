هل انفصلت حلا شيحة عن زوجها بعد مرور 12 سنة على زواجها؟

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - أفادت مصادر صحفية ان الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ انفصلت عن زوجها يوسف هاريسون بعد زواج استمر لـ12 عاماً.

وأضافت المصادر عينها ان الطلاق قد حصل فعليا بين حلا وزوجها الكندي الذي أنجبت منه أولادها الأربعة قائلين أن السبب هو عدم توافقهما خصوصا بعد ان خلعت حلا شيحة الحجاب وعودتها للتمثيل.

ولم تعلق حلا حتى الآن على خبر طلاقها الا انها لم تنكره أيضا بل إلتزمت الصمت واكتفت بنشر البرومو الترويجي لمسلسها الرمضاني زلزال على صفحتها، وعلقت عليه قائلة: “حربي وصافيا”.