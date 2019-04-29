فتاة خليجية ترتدي ملابس فاضحة وترقص من فتحة السيارة في شوارع البحرين.. وهكذا عاقبتها المحكمة

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر فتاة خليجية تخرج نصف جسدها من فتحة سقف سيارة على طريق عام وترقص على نغمات الأغاني في البحرين، فيما كان الخليجي (المتهم الثاني) يقود السيارة.



من جهتها عاقبت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين خليجية (30 عامًا) بالحبس أسبوعين بتهمة الفعل الفاضح في الطريق العام، بعد انتشار مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل، فيما برأت المحكمة صديقها من التهمة المسندة إليه.

ووفق موقع ”الأيام“ المحلي، فإن المتهمة اعترفت أنه أثناء ما كانت برفقة صديقها المتهم الثاني، في سيارته، توجها إلى منطقة الجفير لأجل السهر، وخرجا عائدين للفندق، وكانت نافذة السقف مفتوحة، فقامت بالوقوف بنفسها، وأخرجت جسمها من فتحة السقف، وأشارت بحركات تدل على الرقص، بينما كانت تستمع وصديقها للأغاني في السيارة.