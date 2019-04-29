فنانة خليجية لا تتمكّن من السيطرة على ضحكتها الغريبة على الهواء.. شاهدوا ما حدث في الاستديو!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 11:11 مساءً - لم تتمكّن الفنانة والمذيعة البحرينية نسرين سروري من تمالك نفسها والامتناع عن الضحك المتواصل على الهواء مباشرة.

وحدث هذا أثناء حلولها ضيفة على برنامج “طارق شو” الذي يقدمه الإعلامي طارق الحربي على شاشة قناة “روتانا خليجية”.

وبدت سروري في مقطع مصوّر تناقله عدد كبير من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق “إنستغرام” وهي تردّ على أحد الأسئلة.

ولم تتمكن على إثر ذلك من السيطرة على ضحكتها الغريبة وهو ما دفع مقدّم البرنامج وكل الحاضرين في الاستديو إلى الضحك أيضاً.

وحقّق الفيديو أكثر من 38 ألف مشاهدة على إحدى تلك الحسابات في وقت قصير.

ويشار إلى أنّ الممثلة والمذيعة أعادت نشر الفيديو في وقت سابق على حسابها على التطبيق مع التعليق: “أكثر مقطع ضحكت فيه بحلقة طارق شو”.