كاترينا كايف راقصة باليه في أحدث فيديو إعلاني.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قامت الممثلة كاترينا كايف بتصوير أول إعلان تلفزيوني لها مع الممثل الجنوبي فيجاي ويمكن رؤيتها وهي ترقص كراقصة باليه في الفيديو.

في دردشة صريحه مع أنيتا شروف Anaita Shroff، تحدثت الممثلة عن العمل مع النجم الجنوبي فيجاي في أول إعلان لها على الإطلاق منذ عدة سنوات، وقالت كاترينا متحدثة عن تواضع الممثل: “كنا جالسين على الأرض عندما كنا نصور في أوتي، وكنت مشغولة مع هاتفي وارى امامي هذين القدمين”

وأضافت “لم أكلف نفسي عناء البحث والاهتمام بمن يقف أمامي، أخيرا، نظرت فإذا بالنجم الكبير فيجاي يقف انه هو الرجل في الإعلان معنا، كان مهذبا جدا، وقال انه ينتظر حتى انتهي ويحرص على عدم ازعاجي “.

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في الإعلان الذي استوحي اطلالة التسعينيات ينظر فيجاي لصوره كاترينا، وهو يشير إليها بزجاجة من المشروبات الباردة قبل أن تخرج في نهاية المطاف من الإطار، وترتدي زي راقصة الباليه، ثم يذهب إلى الرقص معها عندما يدرك فيجاي أنه كان يحلم بالرقص وكاترينا كانت في الواقع واقفة امامه.

ستظهر كاترينا في فيلم Bharat بطولة سلمان خان، حيث تلعب دور كومود راينا، في حديثها عن دورها في الفيلم، أخبرت كاترينا مؤخرًا مومباي ميرور في مقابلة لها، ” دوري أنني أعمل في مكتب توظيف الرجال في مصفاة نفط. ربما الأنثى الوحيدة في بيئة يسيطر عليها الذكور. ” الفيلم من إخراج على عباس ظفر، من المقرر أن يصدر الفيلم في العيد، 5 يونيو من هذا العام.