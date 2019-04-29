قصر كينغستون يحتفل بذكرى زواج كيت ووليام – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: شاركت حسابات قصر كينغستون على موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و”انستقرام”، عددًا من الصور للاحتفال بالذكرى الثامنة ليوم زواج دوق ودوقة كامبريدج، وتوجهت بالشكر لمحبي الثنائي الملكي، وتمنياتهم لهم بالسعادة.

وكتب القصر الملكي تعليقًا على صور الزفاف قال به: “منذ ثمانية أعوام، شكرا على رسائلكم الجميلة في ذكرى زواج دوق ودوقة كامبريدج”.

كان الأمير ويليام تزوج كيت ميدلتون في 29 إبريل من عام 2011، في كنيسة وستمنستر، وأنجبا 3 أطفال وهم الأمير جورج البالغ من العمر 5 سنوات، والأميرة شارلوت البالغة من العمر 3 سنوات، والأمير لويس عام واحد.

وكانت الصورة الأولى التي شاركها الحساب لكيت وويليام وهم يقفان في الشرفة ويلوحان للجماهير، بينما أظهرت الصورة الأخرى الثنائي وها يمشيان في الممر، وصورة أخرى للأمير هاري وشقيقة كيت ميدلتون وهما يتبعان الزوجين.

وظهر هاري وويليام في صورة أخرى وهما يتحدثان سويا، وأظهرت صورة أخرى الحشود المتحمسين وهم يلوحون بعد الحفل الكبير.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، فقال أحدهم: “بعد ثماني سنوات وثلاثة أطفال يا لهم من زوجين ملكيين مذهلين”.

Advertisements

وقال آخر: “كان حفل زفاف وليام وكيت المرة الأولى يحصل فيها معظمنا على فرصة لمشاهدة حفل زفاف ملكي، كان كل شيء سحري، أتمنى لدوق ودوقة كامبريدج حياة سعيدة سويا”.

وحثهم شخص آخر على إنجاب طفل رابع قائلا: “ذكرى سعيدة لزوجين رائعين، حبكما لبعضكما البعض واضح، سعيد جدا لحياتكما الجميلة، أتمنى إنجاب طفل رابع”.

وتحدث مصور الزفاف الملكي عن الصورة المميزة التي التقطها في حفل الزفاف، قائلا إنها الصورة التي جلس فيها ويليام وكيت وحولهما الأطفال، تلك الصورة التي التقطها في 3 دقائق.

وقال “كانت تلك صورة عفوية للغاية، تلك التفاصيل الصغيرة هناك، كيت تلمس ركب ويليام، ووليام يميل إليها، كل هذه الأمور لم تكن موجهة، ولكنها نتيجة لعلاقتهما الجيدة”.

وتستعد عائلة “كامبريدج” ، التي احتفلت في الأسبوع الماضي بعيد ميلاد لويس الأول، للاحتفال بعيد ميلاد شارلوت الرابع يوم الخميس، والذي قد يتزامن مع ولادة طفل الأمير هاري وزوجته ميغان إذا جاء الطفل الملكي هذا الأسبوع.