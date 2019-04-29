7 جنسيات تُشكِّل لجنة التحكيم في مسابقة مهرجان "كان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ملصق لجنة تحكيم مهرجان "كان".
كشفت إدارة مهرجان "كان" السينمائي، في دورته الـ 72، عن اختيارها 4 نساء ومثلهم من الرجال في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.
وينتمي أعضاء اللجنة، التي يترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إنياريتو، إلى 7 جنسيات ودولٍ من 4 قارات.
وتضمّ لجنة التحكيم الممثلة الأمريكية إيلي فانينغن، ومواطنتها المخرجة والمؤلفة كيلي ريتشاردت، ومن بوركينا فاسو الممثلة والمنتجة ميمونة ندياي، فضلاً عن المخرجة الإيطالية أليس روهواخير.
وتشمل أيضاً المؤلف والمخرج الفرنسي إنكي بلال، ومواطنه المخرج والكاتب روبن كامبيو، إضافةً إلى المخرج والسينارست اليوناني يورجوس لانثيموس، وزميله البولندي باوي بوليكوفسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 جنسيات تُشكِّل لجنة التحكيم في مسابقة مهرجان "كان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.