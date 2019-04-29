7 جنسيات تُشكِّل لجنة التحكيم في مسابقة مهرجان "كان"

كشفت إدارة مهرجان "كان" السينمائي، في دورته الـ 72، عن اختيارها 4 نساء ومثلهم من الرجال في لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.



وينتمي أعضاء اللجنة، التي يترأسها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إنياريتو، إلى 7 جنسيات ودولٍ من 4 قارات.

وتضمّ لجنة التحكيم الممثلة الأمريكية إيلي فانينغن، ومواطنتها المخرجة والمؤلفة كيلي ريتشاردت، ومن بوركينا فاسو الممثلة والمنتجة ميمونة ندياي، فضلاً عن المخرجة الإيطالية أليس روهواخير.

وتشمل أيضاً المؤلف والمخرج الفرنسي إنكي بلال، ومواطنه المخرج والكاتب روبن كامبيو، إضافةً إلى المخرج والسينارست اليوناني يورجوس لانثيموس، وزميله البولندي باوي بوليكوفسكي.