شكرا لقرائتكم خبر عن بالرغم من نجاحها جماهيرياً.. الحلقة الثالثة من GOT تحصل على تقييم ضعيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من التعليقات الإيجابية للحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير لمسلسل Game of Thrones، الأ أن الحلقة حصلت على تقييم ضعيف على موقع " rottentomatoes ".



Game of Thrones

ووصل تقييم الحلقة إلى %78، والذى يعد منخفضا مقارنة بالحلقة الأولى التي وصلت إلى %92، والثانية التي وصلت إلى %87.

Advertisements



Game of Thrones



Game of Thrones

وتعد هذه الحلقة هي الأولى في الحصول على تقييم منخفض منذ الحلقة التاسعة في الموسم الثالث، التي وصل تقييمها إلى %54.



Game of Thrones

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.