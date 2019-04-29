شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال يبدأ حفله بمصر الجديدة بأغنية "بحبك أنت آخر حاجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الفنان حمادة هلال حفله الغنائى بأحد نوادى مصر الجديدة احتفالا بعيد شم النسم، بأغنية "بحبك أنت آخر حاجة"، ووجه تحية لجمهور.

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حمادة هلال مشغول حاليا بتصوير مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة سوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مع وجود بعض الكوميديا.

ويظهر حمادة هلال فى دراما رمضان المقبل للعام الثالث على التوالى بعدما قدم العام الماضى مسلسل "قانون عمر" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، والعام قبل الماضى مسلسل "طاقة القدر" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد مصطفى، فيما كان أول بطولة لها فى الدراما خلال مسلسل "ولى العهد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2015 من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلى.