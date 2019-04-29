شكرا لقرائتكم خبر عن "لأ مش هسيبك".. فرقة مشروع هيب هوب تعود بعد غياب 3 سنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "عارف وحافظك زى اسمى شايفك من بعيد جاية وبتمنى لو تبتسمى".. اختارت فرقة مشروع هيب هوب هذه الكلمات لتكون افتتاحية عودتها إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 3 سنوات، عبر إطلاق أجدد أغانيها "لأ مش هسيبك" بشكل فيديو كليب.

مشروع هيب هوب انطلقت فى رحلتها الغنائية منذ قرابة سبع سنوات مضت، وعرفت بتقديمها "تيمة" الراب والهيب هوب بشكل أكثر عصرية واختلافًا، واشتهرت فى بداياتها بأغانيها ذات طابع البهجة والتفاؤل، مثل "الضحكة عملة نادرة" و"رايحة منى" و"املا يومك بالسعادة"، وغابت عن مجال الأندرجراوند لمدة تجاوزت السنوات الثلاث منذ آخر أغانيها الظروف"، وقررت العودة مؤخرًا بشكل موسيقى جديد بالاتكال على الثلاثي لوكا وعفريت ومزاجنجي، مع إخراج ميا المهدى.