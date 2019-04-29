شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. شريف مدكور مع أصدقائه بالنيولوك الجديد استعدادا لحربه على المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ظهوره فى مقطع فيديو أمس، وهو يقوم بتصفف شعره وقصه ضمن محاربته للمرض الخبيث، قبل خوضه للعملية الجراحيه الأسبوع المقبل، اجتمع الإعلامى شريف مدكور اليوم بأصدقائه بالنيولوك الجديد.

ونشرت الإعلامية مريم أمين، صورة جديدة من احتفالات أعياد شم النسيم، عبر حسابها الشخصى، وظهر بجوارها الإعلامى شريف مدكور فى النيولوك الجديد الذى قام به أمس، بتخفيف شعره وقص لحيته بالكامل.

ونشر مدكور، أمس مقطع فيديو داخل كوافير رجالى، مع أحد مصففى الشعر، اثناء اجراءه لنيولوك جديد قبل العملية،: قائلاً "فكرت بما أننى هعمل عمليه الأسبوع اللى جاى.. ولقيت شكلى مش عاجبنى.. فجيت عند محمد ورامى وقولت هعمل نيولوك العملية.. عاوز أخش المستشفى أبقى مز..هوريكو فيديو لما نخلص".

وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".