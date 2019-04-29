أصالة تتخطى 12 مليون مشاهدة عبر يوتيوب من خلال "بنت أكابر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسرت أغنية المطربة أصالة الأخيرة "بنت أكابر" حاجز الـ12 مليون مشاهدة مؤخرا عبر موقع يوتيوب، وذلك بعدما احتفلت فى وقت سابق قبل أيام بوصولها لرقم 10 ملايين مشاهدة من خلال بوست شكرت فيه متابعيها وجمهورها عبر إنستجرام. أغنية أصالة الأخيرة هى الأولى التى تقوم بغنائها باللهجة الصعيدية.. من كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقى فهد، كما جاءت الأغنية ضمن الأغانى أكثر بحثا على موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة منذ طرحها منتصف أبريل.

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