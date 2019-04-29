شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد يبدأ حفل شم النسيم بأغنية "سلام" ويعلن تصويرها فيديو كليب والان مع تفاصيل الخبر
وكان فؤاد قد أصدر أغنية "خدنا معاك" لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأدلى فؤاد بصوته داخل لجنته الانتخابية بالجامعة العمالية.
وكشف محمد فؤاد خلال حفله كواليس التحضير لأغنية ساعات بشتاق والتى تتضمن كوبيليه "لفنجان قهوة وانا بذاكر"، وقال إنه طلب من مؤلف الأغنية تغيير جملة لفنجان قهوة وانا بذاكر، وأضاف: "كان عيب أشرب قهوة فى البيت.. عمرى ما عملتها عشان كدة طلبت تغيير الكلمات".
وأثارت الألعاب النارية الموجودة على مسرح الحفل بالتجمع خوف فؤاد، بعد أن اقترب منها دون قصد منه، وعلق: "أنا شامم ريحة شياط".
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