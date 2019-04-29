شكرا لقرائتكم خبر عن بـ"تاتش راب" فرقة ريفوليوشن ريكوردز تعيد إحياء رائعة منير "أتوه فى الشوارع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أتوه فى المدينة أضيع فى المواجع، وفى دموعى الحزينة، وفى كل الشوارع لا ضاعت مواجع ولا هديت عيونى".. ربما تعيدك هذه الكلمات إلى نوستالجيا عقد ونصف من السنوات فيما مضى، وتدندن بقيتها عن ظهر قلب رغب كونها قديمة، هى ببساطة إحدى روائع الكينج محمد منير، والتى عادت إلى الحياة من جديد ولكن بـ"تاتش راب"، على طريقة موسيقى الأندرجراوند.

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قررت فرقة ريفوليوشن ريكوردز، أحد أقدم فرق الراب فى مصر، والتى تحتفل حاليًا بعامها الثالث عشر فى مسيرتها الغنائية، إعادة إحيائها بشكل موسيقى جديد تمامًا عما عرفت به، مع مزجها بملسات من الراب على طريقتها الخاصة، بعد مرور 14 سنة على ظهورها للمرة الأولى فى فيلم "دنيا" الذى جمع محمد منير مع الفنانة حنان ترك، وتعاونت الفرقة خلال الأغنية مع عازف الكلارينيت الأمريكى Aurora Nealand، وبمشاركة عازف العود الفلسطيني George Kandalaft.

فرقة ريفوليوشن ريكوردز تعد من مؤسسى مجال الراب بشكله الجديد فى وسط الأندرجراوند المصرى، وانطلقت فى رحلتها الفنية عام 2006 من قلب عروس البحر الإسكندرية، وشدت رحالها مؤخرًا من مصر واستقرت فى كندا، حيث تبدأ انطلاقة غنائية جديدة فى رحلتها الموسيقية، بعدد من الجولات الفنية هناك، وتطل كل فترة بأغنية جديدة، آخرها أغنية "مسافر"، وتضم الفرقة الرباعى أحمد روك وتيمراز ورونى وسيزار.