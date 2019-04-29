شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موته بأحداث GOT .. دينيريس تتغزل فى جورا مورمنت على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بداية الموسم الأول من مسلسل Game of thrones، وارتبط دائماً ظهور الممثلة ايمليا كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان، بجوار السير جورا مورمنت الحارس الشخصى لها، وهو ما انتهى ايضاً فى آخر مشهد جمع الثنائى معاً فى مشهد موت مورمنت دفاعاً عن كاليسى فى أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير.

وفى مشهد ملحمى ومؤثر لقى السير جورا مورمنت حتفه فى حرب الليلة الطويلة أمام قلعة وينترفيل دفاعاً عن دينيريس تايجريان.

ووجهت كلارك الشكر لمورمنت لدفاعه عنها من الموتى الأحياء فى الحلقة، وحرصت على نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بإنستجرام، لتتغزل فيه بعد مشاركتها طوال السبعة مواسم الماضية من المسلسل وارتباطهما سوياً.

وانتهت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن التى عرضت أمس، بقتل ملك الليل على يد "آريا ستارك"، التى انقذت العالم من على حافه الهاوية فى نهاية الحلقة قبل قتله لشقيقها "بران ستارك"، وإزالة ذاكرة الأحياء بقتله.

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مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.