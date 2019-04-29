"نبيل الحلفاوي يعلق على أسعار تذاكر أمم أفريقية: "إيه الكلام الفارغ ده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي على أسعار تذاكر مباريات كأس أمم أفريقيا في نسختها هذا العام، والمقرر إقامتها بشهر يونيو المقبل.

وأعاد الحلفاوي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تضمنت أسعار التذاكر.

وجاءت الأسعار على النحو التالي: المقصورة الرئيسية- 2500 جنيه، الدرجة الأولي- 600 جنيه، الأولي علوي 500 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه، والدرجة الثالثة 200 جنيه.

Advertisements

وعلق الحلفاوي على أسعار التذاكر قائلاً: "إيه الكلام الفارغ ده؟، انتم عاوزين تبوظوا البطولة؟، مين اللي بيحدد الأسعار دي؟، وبالتحديد الدرجة التالتة، إحنا ولا الكاف".

يُذكر أن محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أعلن إن أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر في استاد القاهرة ستتراوح بين 150 لـ 200 جنيه، مشيرًا إلى أن المشجع سيجد خدمة تناسب سعر التذكرة