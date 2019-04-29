مي حلمي تنشر صورة بجوار دولاب بطولات النادي الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الإعلامية مي حلمي عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها بجوار دولاب بطولات النادي الأهلي، على هامش حفل زوجها المطرب محمد رشاد في النادي الأهلي.
وكتبت مي: "كل سنة وأنتم طيبين، دي أحلى حفلة حضرتها ومن جوه النادي الأهلي، ربنا يوفقك يارب دايما ومن أعلى لأعلى يا محمد رشاد، في القلب يا أهلي ".
ويحي الفنان محمد رشاد، حفله الأول بأعياد شم النسيم، اليوم الاثنين ، في النادي الأهلي، فرع الجزيرة، ويقدم مجموعة من أغانيه، من بينها "حتة بسكوت"، و"إحساسي"، و"اللي كانوا
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