حسين أبو حجاج: أنا محظوظ للمشاركة بثلاثة أعمال رمضانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان حسين أبو حجاج في دراما رمضان هذا العام بمسلسلات "سوبر ميرو" و"طلقة حظ" و"الواد سيد الشحات"، وهو يرى نفسه من المحظوظين لظهوره في ثلاث تجارب مختلفة خلال الموسم الرمضاني.

ويقول أبو حجاج، في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم: "صحيح لن أبتعد عن الكوميديا في هذه الأعمال لكنني سأقدمها بشكل مختلف تمامًا في كل عمل، وهو الأمر الذي أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

"سوبر ميرو" بطولة إيمي سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، أحمد سلطان، أنعام سالوسة، ومن إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد السبكي.

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أما "طلقة حظ" فتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شخص يعاني من مشاكل مع شقيقاته الأربع اللاتي يدخل في صراع مع زوجته، التي تحاول دعمه في مواجهة أزماته.

والمسلسل بطولة الفنان مصطفي خاطر، ويشاركه البطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية، منهم أحمد ماهر، محمود حافظ، إنعام سالوسة، محمد جمعة، مصطفي بسيط، تأليف إيهاب بليبل، والإخراج لأحمد خالد أمين.

و"الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، مصطفى بسيط، محمد أسامة "أوس أوس". ​