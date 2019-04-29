شاهد: صابرين بورشيد بأحدث ظهور بعد الكيماوي

شاركت الفنانة البحرينية زينب غازي متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق الصور انستقرام بأحدث صورة لزميلتها النجمة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد بعدما تم الكشف عن إصابتها ب3 أورام في الرأس وبدء علاجها بالكيماوي.

صورة الإعلامية صابرين بورشيد بدت في أول صورة لها بعد التعرض للكيماوي مبتسمة وسعيدة وهي تحادث زميلتها عبر اتصال هاتفي من ثم أرفقت صورة زميلتها بعبارة قالت فيها:

“اللهم في يوم الجمعة هذا خفف على صابرين كل ألم تشعر به.. اللهم أنت لا تحمل عبدك ما لا طاقة له فأعنها وأشفها شفاء لا يغادره سقم.. اللهم هون عليها جلسات الكيماوي وأرفق بجسدها ياكريم.. اللهم بشرنا بشفائها وفرحنا بلقائها فأنت تقول كن فيكون.. اللهم أشف صابرين بورشيد”.

كانت التقارير الطبية قد كشفت أن الإعلامية صابرين بورشيد تعاني من ورم في الغدد الليمفاوية في المخ وأنها ستعالج بالكيماوي وأنها ستتعافى خلال شهرين مع استجابتها الجيدة للشفاء.

اكشتفت صابرين بورشيد المرض بعد تعرضها للنسيان كثيراً ونومها لفترات طويلة من ثم قامت بإجراء الكثير من الفحوصات إلى أن اكتشفت تفاصيل مرضها.