تامر حسنى يوجه رسالة لريهام سعيد وصبايا

نشر الفنان تامر حسنى، على خاصية الأستورى له عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام، يوجه فيه الشكر للإعلامية ريهام سعيد وبرنامجها صبايا على دعمهم الاعلامى شريف مدكور فى محنته.

وقال تامر :" يا ريهام اولاً انتي اللي

تستحقي كل الشكر على الخير اللي بتعمليه من اول ما ظهرتي انتي فرحتي ناس غلابه كتير في مصر مكنش ليهم الا ربنا ثم انتي.. ناس واطفال لاحصر لهمخفوا بسببك.. و شكراً على وقفتك مع شريف مدكور ربنا يشفيه و يشفي كل مريض وبجد شكراً اوي على كلامك عليا ربنا يكرمك و يحفظكم".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قامت بدعم الاعلامى شريف مدكور بعد إعلانه إصابته بمرض سرطان القولون، من خلال برنامجها صبايا متمنية له الشفاء العاجل.