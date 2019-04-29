الشباب تخطف الأضواء.. والسينما ملاذ بديل للكبار

بات من المعتاد أن نشاهد عملا دراميا ينجح جماهيريا دون وجود أسماء لامعة من جيل الكبار، الذين أثروا السياحة الفنية بإبداعاتهم ولهم أسهم كبيرة فى بورصة الفن، وشجع ذلك نجاح تلك الأعمال ما حمس المنتجين للتعاقد مع الوجوه الشابة لتصبح الدراما للشباب فقط أو على الأقل خلال شهر رمضان المقبل، الذي شهد غياب نجوم الصف الأول من الكبار الذين كان يعتاد الجمهور رؤيتهم فى الموسم الرمضانى كل عام، خاصة بعد أن أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل الزعيم عادل إمام الذى يحمل عنوان «فلانتينو» خروجه من السباق الرمضانى قبيل انطلاق الموسم بأشهر قليلة دون الإفصاح عن أي أسباب والحال نفسه ينطبق على السينما أيضا، بعد أن اقتصر تواجدهم فى العمل كسنيد للبطل.

ولوحظ هذا العام غياب عدد كبير من النجوم والنجمات الذين كانوا يحرصون على حجز مقعد لهم فى دراما رمضان، ولعل أبرزهم يسرا وإلهام شاهين وليلى علوى ويحيى الفخرانى وميرفت أمين وسميرة أحمد وسهير رمزى التى عادت للدراما مجددا فى السنوات الأخيرة وحل محلهم الوجوه الشابة.

«التحدى» عنوان السباق الرمضانى المقبل

يشهد موسم دراما رمضان هذا العام ظواهر جديدة مثل خوض دفعة جديدة من الفنانات الشابات البطولة المطلقة لأول مرة فى الدراما وتأتى على رأس القائمة الفنانة ياسمين صبرى من خلال مسلسل جديد بعنوان «حكايتى»، وهو مأخوذ من فورمات إسبانية، سيناريو إنجى القاسم وسماء عبدالخالق.

وانضمت للقائمة الفنانة إيمى سمير غانم التى تخوض الماراثون الرمضانى المقبل من خلال «سوبر ماريو» الذى يعد أولى بطولاتها المطلقة فى الدراما بعد أن انفصلت عن زوجها حسن الرداد، المسلسل يدور فى إطار كوميدى وتم الاستقرار على نجم مسرح مصر حمدى المرغنى ليشاركها البطولة.

وكان نجاح دينا الشربينى فى رمضان الماضى بـ«مليكة» دافعا قويا للمشاركة فى الموسم المقبل، بتوقيع المخرجة كاملة أبوذكرى والكاتبة مريم نعوم، لتخوض ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما وكذلك الفنانة حورية فرغلى بمسلسل «ياسمينا» وروبى بمسلسل «اهو ده اللى صار».

وهناك نجمات حجزن مقعدا لهن فى الموسم الرمضانى فى الآونة الأخيرة مثل الفنانة مى عز الدين التى تشارك فى الموسم بمسلسل «البرنسيسة بيسة»، والفنانة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل «الملكة» إلى جانب دنيا سمير غانم بمسلسلها الجديد «من نظرة عين» تأليف أيمن وتار ويخرجه خالد الحلفاوى، والفنانة رانيا يوسف بمسلسل

«وبينا ميعاد».

ومن النجوم الشابة الذين فرضوا أنفسهم فى الموسم الرمضانى وبات تواجدهم أمرا مطلوبا من جانب الجماهير الفنان ياسر جلال، الذى تفرغ للدراما التليفزيونية مؤخرا، حيث يخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل «لمس أكتاف»، الذى يلعب فيه دور مصارع سابق، والعمل من تأليف هانى سرحان وإنتاج محمد مشيش، وإخراج حسين المنباوى.

كان النجم ياسر جلال قد حقق نجاحا كبيرا للغاية من خلال مسلسلى «ظل الرئيس» و«رحيم» على مدار الموسمين الرمضانيين السابقين، حيث نجح فى فرض نفسه بطلا تليفزيونيا عى جمهور الدراما الرمضانية ليصل للمراكز الأولى فى نسب المشاهدة.

وكذلك الفنان محمد رمضان الذى أثبت نفسه نجما تليفزيونيا فى أول عمل درامى له «ابن حلال» ينافس على القضمة الكبيرة من كعكة رمضان بمسلسل «زلزال» الذى يشهد عودة الفنانة حلا شيحة للفن بعد خلعها الحجاب والعدول عن قرار اعتزالها، العمل تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر، يشارك فى بطولته إلى جانب رمضان وحلا ماجد المصرى ونسرين أمين وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور وعدد آخر من الفنانين ويسجل العمل تعاون محمد رمضان الأول مع شركة «سينرجى» فى الدراما التليفزيونية.

ويخوض الفنان أحمد السقا السباق الرمضانى هذا العام بمسلسل «ولد الغلابة» الذى يشاركه فى بطولته مى عمر ومحمد ممدوح وإدوارد وإنجى المقدم وهبة مجدى، العمل تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وإنتاج صادق الصباح.

ويتواجد فى القائمة حمادة هلال الذى يخوض الماراثون هذا العام بمسلسل «ابن أصول» الذى تشاركه البطولة سوزان نجم الدين وآيتن عامر ومحمد نجاتى ورانيا منصور وإيناس كامل وإسلام إبراهيم وعماد رشاد وكريم أبوزيد ووفاء سالم وحمزة العيلى وأحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويعد المسلسل الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان بعدما كان يظهر كل عامين.

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مسلسل «ابن أصول» تدور أحداثه فى إطار اجتماعى به خط كوميدى وذلك من خلال رجل يمتلك شركة ألماس ومحلات ذهب وهو شخص مقتدر ومحترم ويتمتع بخفة الظل

ومع تطور الأحداث تدخل حياته أشياء كثيرة تعكر صفوها.

وبعد أن حطم الأرقام القياسية فى نسب المشاهدة بمسلسله «كلبش» بجزءيه الأول والثانى دفع صناع العمل لإنتاج جزء ثالث منه بناء على رغبة الجماهير، إذ يطل الفنان أمير كرارة على جمهور الشاشة الصغيرة هذا العام بشخصية الضابط نفسه «سليم الأنصارى» الذى حرص على الظهور به خلال الموسمين الماضيين بأحداث جديدة ومختلفة.

ويتواجد فى القائمة الفنان مصطفى شعبان بمسلسل «حسن أبوجبل» يشاركه البطولة عائشة ونجلاء بدر ودياب.

وينافس فى الماراثون الرمضانى كل من محمد إمام بمسلسل «هوجان» الذى يظهر فيه بطلا خارقا، ومحمد رجب فى «علامة استفهام» وعمرو سعد فى «بركة» وهانى سلامة فى مسلسل «بركة».

وفى فئة الكوميديا تحل الوجوه الشابة محل الكبار هذا العام بعد خروج محمد هنيدى من السباق أبرزهم الفنان مصطفى خاطر فى مسلسل «طلقة حظ» وعلى ربيع فى «فكرة بمليون جنيه» وأحمد فهمى فى «الواد سيد الشحات».

ويشهد موسم دراما رمضان هذا العام تحديا كبيرا بين عدد من النجوم الذين يخوضون البطولة المطلقة لأول مرة فى الدراما منهم الفنان محمد ممدوح بمسلسل «قابيل» وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه خلال المواسم الماضية، وهشام ماجد وشيكو بمسلسل «اللعبة» بعد نجاحهما سينمائيا.

ولوحظ غياب أسماء كبيرة من نجوم الصف الأول حققوا نجاحا كبيرا فى سوق الدراما من القائمة أبرزهم يوسف الشريف وعمرو يوسف.

النجوم الكبار يبحثون عن ملاذ آخر بعيدا عن رمضان

فى الوقت الذى اكتفت فيه أسماء كبيرة بأدوار «سنيدة» بجوار النجوم الشباب أبى عدد كبير من النجوم الكبار ذلك ففروا بحثا عن ملاذ آخر يفرغون فيه طاقتهم الإبداعية التى لا حدود لها فعاد الفنان الكبير يحيى الفخرانى ليقدم واحدة من روائعه المسرحية «الملك لير» الذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على المسرح القومى، وهو العمل الذى أنعش المشهد المسرحى الذى عانى من الركود سنوات.

ولجأ الفنان عزت العلايلى والفنانة ميرفت أمين وبوسى لموسم موازٍ لرمضان لعرض مسلسلهم «قيد عائلى» بعيدا عن الصخب وتزاحم الموسم الرمضانى، فى حين ذهبت الفنانة ليلى علوى للسينما التى تجد فيها متعتها الأولى والتى فضلت أن تركز عليها مؤخرا وتبتعد عن الدراما لفترة حيث تصور حاليا فيلمها الجديد «التاريخ السرى لكوثر» والذى يشاركها فى بطولته زينة ومحسن محيى الدين وأحمد حاتم وإيناس كامل وفراس سعيد وعبدالرحيم حسن ومن تأليف وإخراج محمد أمين ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التى ظهرت على الساحة فى السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض بعد.

وكذلك الفنانة إلهام شاهين، التى باتت تركز على السينما بشكل كبير، حيث أعلنت عن بدء تصوير فيلمها الجديد «أهل العيب» الذى يشاركها فى بطولته إياد نصار ومحمد ممدوح ومنة شلبى. والعمل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول 6 شخصيات تدفعهم بعض الأسباب إلى اللجوء لطرق غير مستقيمة سعيا وراء كسب المال.