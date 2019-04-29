أفيشات مسروقة وخلافات على التترات.. أزمات مسلسلات رمضان عرض مستمر

يتبقى أقل من أسبوع على الماراثون الرمضانى، وحتى هذه اللحظة لم تنته أزمات مسلسلات رمضان المشاركة فى الموسم الجديد، اكثر من 41 مسلسلا تحجز لنفسها مكانا على الفضائيات لكن ضيق الوقت خلق حالة من المشاكل بين صناع الأعمال نرصد بعضا منها فى هذا التقرير.

اولها هو اعتذار «الكينج» محمد منير عن غناء تتر مسلسل «ولد الغلابة»، وعلمت «الوفد» أن منير طلب مبلغا ضخما للتعاقد وهو ما كان صعبا على صادق الصباح، منتج العمل أن يلبيه، خاصة أن المسلسل تكلف ميزانية كبيرة بسبب تصويره الخارجى الكثير، بالإضافة إلى احتوائه على نجوم كثيرين وهو ما رفع ميزانيته، وطرح المنتج أغنية لمحمود الليثى حققت نجاحا كبيرا، وتعاقد مع بهاء سلطان ليغنى التتر.

أزمة التترات وصلت لمسلسل «زلزال»، حيث تعاقدت الشركة مع أحمد شيبة على غناء تتر المسلسل خاصة بعد النجاح الذى حققه تتر مسلسل «نسر الصعيد»، إلا أن المنتج قرر طرح

الأغنية كدعاية للمسلسل، وضمها ضمن الأحداث لكن التتر يغنيه محمد شاهين ألحان وليد سعد كلمات أحمد سامى بعنوان «سألوا الحكيم».

أزمة سرقة البوسترات تواجه ياسمين صبرى وسيرين عبدالنور وجمال سليمان بمسلسل «حكايتى» و«الهيبة 3» و«الحرملك»، حيث اتهم الجمهور صناع العملين بسرقة البوستر من أعمال أجنبية دون الإشارة إليها.

المسلسل السورى اللبنانى «الهيبة-الحصاد»، وهو الجزء الثالث من مسلسل «الهيبة» الذى يقوم ببطولته النجم «تيم حسن» والفنانة القديرة «منى واصف»، وسيرين عبدالنور، فبمجرد طرح البوستر التشويقى للمسلسل على صفحات التواصل الاجتماعى، بدأ الجمهور يقارن بين بوستر «الهيبة» وبوستر المسلسل البريطانى الشهير “Peaky Blinders”. ويظهر أبطال مسلسل «الهيبة-الحصاد» يسيرون فى أحد شوارع الهيبة بنفس الشكل الذى يظهر فيه أبطال مسلسل “Peaky Blinders”، فبدأت اتهامات السرقة تلاحق صُناع «الهيبة».

أيضًا لم يسلم أبطال «الهيبة» من السخرية، عندما عقد الجمهور مقارنة بينهم وبين أبطال “Peaky Blinders”، خاصةً شخصيتى «جبل شيخ الجبل» و«تومى شيلبى».

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وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل «حكايتى» بوستر للعمل وهى تقف وترتدى فستانًا أحمر وحولها فريق يضبطون الفستان عليها، وبعد انتشار الصورة على السوشيال ميديا، علق الكثيرون قائلين إن فكرة البوستر مسروقة من فيلم Dior and I، الذى يتناول كواليس عالم الموضة والأزياء. أما البوستر الثانى، الذى تظهر فيه بطلة العمل جالسة على ماكينة خياطة، فيتشابه إلى حد كبير مع بوستر فيلم The Dressmaker، بطولة كيت وينسلت.

وأزمة اخرى مع بوستر مسلسل زى الشمس الذى تقدمه دينا الشربينى بسبب البوستر الذى طرحته احدى القنوات الفضائية وأغضب النجم السورى جمال سليمان ما جعلهم يتراجعون ويصدرون بيانا يتداركون فيه الموقف.

نفس الأزمة يعيشها مسلسل «الحرملك»، حيث طرحت الشركة المنتجة عددا كبيرا من نجوم الدراما العربية، ليسرد قصة وصول المماليك إلى السلطة، وتدور أحداثه بين عامى 1513 و1516 فى دمشق والقاهرة.

يشارك فى المسلسل عدد كبير من النجوم الذين بدأوا الترويج له بنشر الملصقات الدعائية الخاصة بشخصياتهم فى العمل. وتعيد إطلالاتهم فى المسلسل للأذهان إطلالات أبطال المسلسل التركى «حريم السلطان».