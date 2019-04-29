لغز «شريف مدكور»

«ربنا يحبب فيك العبد والرب والحصى فى الأرض» تلك الدعوة ذات الطابع المصرى الخالص عرفت معناها بمرور السنين.. وأيقنت أنه من أفضل النعم أن تحظى بحب الآخرين وأن أسوأ المشاعر التى يمكن أن تقابلها أن يبغضك الناس.

الإنسان بطبيعته يحب الحفاوة ويعشق أن يكون محبوبا فى محيطه سواء وسط اسرته أو زملاء الدراسة أو العمل وحتى وسط جيرانه..

ليس من الصفات المحمودة «بالنسبة لى» أن أرى من لا يعبأ بمشاعر الآخرين تجاهه بدعوى الثقة فى النفس والرضا عن الأفعال.. أحب أن تعمل ألف حساب لانطباع الناس عنك ولو أن هذه القاعدة إذا تمكنت منك صرت ماشيا على الأشواك.. على أطراف مشاعرك. قد يصير الأمر مرضا عند البعض أعرف اشخاصا يجافى النوم عيونهم اذا ما تسرب اليهم أن احدهم غاضب منه أو «واخد على خاطره» هؤلاء لا ترتاح قلوبهم الا بجبر خاطر من غضب.. صحيح انك لست مطالبا بأن يرضى الجميع عنك.. لكنك ستشعر بكنز من السعادة عندما تعلم أنك محبوب وأنك محط اهتمام من حولك.. يسعدون لأجلك ويحزنون إذا أصابك سوء.

حب الناس هو الثروة التى جمعها «شريف مدكور» المذيع المصرى المتميز والأشهر.. والذى واجه طوال مشواره المهنى نقدا فى أسلوبه وطريقة كلامه حتى ملابسه.. ورغم ذلك كان يحقق أعلى نسب مشاهدة..

المنطق هنا يؤكد أن المشاهد ينجذب إلى هذا المذيع صاحب الأسلوب الخاص جدا فى العمل.

هذا العمل الذى يكشف عن اتساق شديد بين قناعاته وأدائه.. لا يتصنع.. ولا يدعى ما ليس فيه..

لم أر شريف إلا من خلال الشاشة لكنى عرفته من خلال حب الناس له..

ذات يوم قمت بعمل مقابلة صحفية مع أطفال فرقة «الشكمجية» وهم مجموعة رائعة من الأطفال ذوى القدرات الخاصة وفوجئت بهم يعربون عن حبهم الشديد لشريف مدكور الذى استضافهم فى برنامجه «شارع شريف» لعرض مواهبهم مع أمهاتهم اللائى اشتركن معهم فى عروضهم الفنية. والأطفال لا يعرفون الزيف، هم قابلوه مرة واحدة علقت فى ذاكرتهم وصاروا يحلمون بمقابلته مرات ومرات أخرى.

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وبمجرد انتشار خبر إصابته بمرض السرطان تأكد أن لهذا

الرجل سرا خاصا جدا جعله يتصدر أحاديث «السوشيال ميديا» ومؤشرات البحث.. الكل يعرب عن حبه ودعمه لـ«مدكور» مئات الآلاف من الرسائل ودعوات الشفاء التى تخرج فعلا من القلب.. بدأ الناس يبحثون عن جوانب خفية فى حياته ويسترجعون أحاديثه التليفزيونية القليلة وكلام الناس عنه ليفرحوا عندما يعلمون أنه يفعل الخير فى الخفاء ويساعد المحتاجين ويشارك فى غسل الموتى وتكفينهم, بدأوا يطمئنون لسلامة علاقته بالله وكأنه أمر يعنيهم فعلا ليس تطفلا على خصوصياته بل محبة واحتراما، علموا أيضا أنه ابن أصول وحفيد البطل محمد فوزى وزير الحربية السابق.

أعلم أن المصريين طيبون بطبيعتهم. وأعلم أن «السرطان» تحديدا مرض له طبيعة خاصة شديدة الازعاج حتى إن الضمير الشعبى يطلق عليه «المرض الوحش» ولا يسميه، ويلحقه أو يسبقه بكلمة «الله اكبر» و«بعيد عن السامعين» و«بعيد عن البيت وأصحابه».

لكن ما حدث مع شريف شديد الخصوصية.. لقد كشف المرض عن لغز ما نحبه وما نرفضه أو ما نتظاهر بأننا نرفضه..

ملابس شريف مدكور ذات الألوان الزاهية والورود هى بالضبط ما نريد أن نراها فى دنيانا.. تلقائية شريف وبساطته وطبيعته وصدقه مع ذاته هى بالتحديد ما نأمل أن نكون عليه.

فقرات برنامجه المبهجة كثيرا والداعمة لحكايات الكفاح والصبر والنجاح والتى يقدمها غالبا مع اغنيات وموسيقى راقية يتفاعل معها على الهواء هى كل ما نحتاجه فى مواجهة صعاب الحياة.