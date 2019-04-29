بعد إثارة الجدل.. رانيا يوسف تغلق التعليقات

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة تجمعها بالنجوم "منى زكي، وأحمد السعدني، وتامر حبيب، والإعلامية إنجي علي" خلال احتفالهم بشم النسيم؛ عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام". النسيم؛ عبر حسابها الرسمي بـ"إنستجرام".

وألغت "يوسف"، خاصية التعليق على الصورة من جانب جمهورها، حيث يظهر النجوم وهم فى عرض البحر داخل أحد المراكب.

يذكر أن "يوسف" تقوم حاليًا بتصوير دورها فى مسلسل "مملكة إبليس" مع غادة عادل، وتأليف محمد أمين راضى.



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