أحييت الفنانة أنغام أمس احتفالية أعياد الربيع بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط حضور جماهيري كامل العدد.
وبدأت أنغام الحفل بأغنية حالة خاصة جدا وتفاعل معها بوصلة غزل من الجمهور لها قائلا: الحب لايق عليكي يا أنغام.
ولم تنته مداعبة الجمهور لها عند هذا، بل ظلت طوال الحفل، ومنها عندما غنت أغنية بتوصفني قائلة: "أنا لو حلوة انا حلوة عشان وياك".. ليرد الجمهور قائلا: انتي دايما حلوة".
وكانت أنغام قد تبرعت بأجرها
كانت هذه تفاصيل خبر وصلة غزل.. أنغام تغني حالة خاصة جدا وجمهورها يرد: الحب لايق عليكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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