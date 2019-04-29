وصلة غزل.. أنغام تغني حالة خاصة جدا وجمهورها يرد: الحب لايق عليكي

أحييت الفنانة أنغام أمس احتفالية أعياد الربيع بدار الأوبرا المصرية، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وسط حضور جماهيري كامل العدد.

وبدأت أنغام الحفل بأغنية حالة خاصة جدا وتفاعل معها بوصلة غزل من الجمهور لها قائلا: الحب لايق عليكي يا أنغام.

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ولم تنته مداعبة الجمهور لها عند هذا، بل ظلت طوال الحفل، ومنها عندما غنت أغنية بتوصفني قائلة: "أنا لو حلوة انا حلوة عشان وياك".. ليرد الجمهور قائلا: انتي دايما حلوة".

وكانت أنغام قد تبرعت بأجرها

كاملا لوزارة الثقافة و دار الأوبرا المصرية و تبرع المايسترو هاني فرحات بتجهيزات الحفل كاملة، و حرصت أنغام على تقديم الشكر للمايسترو لتحمله كلفة التجهيزات الفنية من معدات الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى أجور الفنانين المشاركين في أوركسترا الحفل، وأيضاً لقراره أن تكون إيرادات الحفل بالكامل للوزارة.