كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تقتل آريا ستارك سيرسي لانيستر في GOT؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرضت منذ ساعات قليلة أحداث الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير لـ مسلسل Game Of Thrones، التي انتهت بقتل "آريا ستارك" لـ "ملك الليل" والتخلص من جيش الموتى.

ولكن هل تنبأت "ميليساندر" أو "الساحرة الحمراء" بـ قتل "آريا ستارك" لـ "سيرسى لانيستر"، في أحداث الحلقة الثالثة، حيث أخبرتها أنها قامت بـ قتل أصحاب العيون البنية، الزرقاء، والخضراءن كما قالت لها فى أحدى حلقات المسلسل الأولى عندما تقابلوا لأول مرة، وصحت النظرية، حيث أن "آريا" قتلت "والدر فري"، صاحب العيون البنية، وقتلت "ملك الليل" صاحب العيون الزرقاء، وتتبقى العيون الخضراء.

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وجاء ذلك بعد أن شعرت "آريا" بالاستسلام بعد موت "بريك دوندوريان" الذى حارب بقوة دفاعا عنها أمام جيش الموتى، ولذلك حفزتها "ميليساندر" بسؤالها عن الموت، لترد عليها "آريا" أنه ليس اليوم، كما عودها مدربها " سيريو فوريل" في أولى حلقات الموسم الأول من المسلسل الذى علمها فنون القتال واستخدام السيف.

وكما كشف التيزر الذى طرح للحلقة الرابعة من المسلسل، والتي ستعرض الأسبوع المقبل فجر الأثنين، أنهم يستعدون لخوض حرب جديدة ضد "سيرسى لانيستر"، بالإضافة إلى أن اسمها متواجد على قائمة "آريا" للقتل.

وفى حال نجاح هذه النظرية، هل ستكون "آريا ستارك" هي الأحق بالجلوس على العرش الحديدى، أم أنها ستتنازل عنه لـ "جون سنو"، أم سيقف "سنو" أمام "دينيريس تاريجريان" التي تسعى من أولى حلقات المسلسل للفوز بالعرش الحديدى، بالرغم من معرفتها أنه الوريث الشرعى للعرش بعد أن عرفت أصل نسبه، حيث أنه الابن الشرعى لـ"ليانا ستارك" و"رايجار تايجريان"، واسمه الحقيقى هو "إيجون تايجريان".

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.