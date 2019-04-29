صدمة مفاجئة.. كشف سبب وفاة خبيرة التجميل المصرية دينا حرب

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:04 مساءً - حالة من الصدمة انتابت الجمهور مع إعلان خبر وفاة خبيرة التجميل المصرية دينا حرب، حيث تبين أن سبب الموت المفاجئ يعود إلى تعرضها لتسريب غاز.

وأعلنت وفاة خبيرة التجميل دينا حرب بعد أن عثر عليها في منزلها في القاهرة، بعد تعرضها لتسريب غاز من سخان المياه، لتشيع جنازتها من مسقط رأسها المنصورة ، بحسب مجلة ليالينا . وبدأت دينا حرب مشوارها كعارضة أزياء قبل أن تتجه إلى مجال التجميل، لتنال شهرة جيدة في هذا الوسط أهلتها لتكون ضيفة في عدد من البرامج الخاصة بعالم الجمال والموضة.