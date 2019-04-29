شاهدوا ممثلة عراقية والدة مشترك “ذا فويس” تسأل كاظم الساهر : هل أنت كاذب؟

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 09:04 مساءً - ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو تظهر فيه الممثلة العراقية ​عبير فريد​، والدة أحد مشتركي برنامج “ذا فويس”، ​حسام فريد​ وهي توّجه عتباً إلى الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ أحد أعضاء لجنة تحكيم البرنامج.

وظهرت فريد في الفيديو ضمن مقابلة لها مع أحد البرامج العراقية، حيث قالت أن الساهر لم يفي بوعده لإبنها إذ وعده خلال البرنامج أن يلحّن له أغنية كهدية منه. وسألت، الساهر، إن كان انشغاله بأعماله الفنية هو السبب، أو “هل أنتَ كاذب”؟

وتفاعل المتابعون مع الفيديو بشكل كبير، حيث وجهوا لها الكثير من الإنتقادات بسبب طريقتها في الكلام وسؤالها “الغير لائق”.