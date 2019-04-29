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انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة أشهر منتقد للفنانين العرب.. ما قصته؟ والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 08:59 مساءً - ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة راغد قيس، صاحب صفحة "شرطة المشاهير"، والمعروفة بانتقادها الساخر للفنانين.
وأعرب العديد من زملائه على صفحاتهم عن حزنهم وصدمتهم بسبب "هذا الحدث الأليم والمفاجئ"، في حين أشار البعض الآخر إلى أن سبب الوفاة يعود إلى وعكة صحية ألمت به منذ نحو أسبوع، دون تحديد ماهيتها.
وأعربت المطربة اللبنانية إليسا، اليوم الاثنين، عن حزنها الشديد، وعلقت على ذلك بأنها لم تكن تعرفه شخصياً لكنها تعرضت لتعليقاته القاسية بحقها، وختمت بالدعاء له ولأهله.
من جهته، قال الإعلامي هشام حداد: إنه "أمر مثير للريبة أن يموت أمل حمادة وراغد قيس (شرطة المشاهير) في عام واحد والله أعلم" ودعا لهما.
وحقق قيس نجاحاً كبيراً من خلال صفحته "شرطة المشاهير" التي عمد فيها إلى انتقاد الفنانين بطريقة ساخرة وتجاوز عدد متابعي الصفحة مليوناً على تطبيق إنستغرام.
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