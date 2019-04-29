تايلور سويفت تحطّم أرقام “يوتيوب” بكليب “مي” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: حقق كليب أغنية ME لمغنية البوب الأميركية تايلور سويفت أكثر من 100 مليون مشاهدة بعد أربعة أيام على طرحه عبر قناتها على موقع “يوتيوب” الشهير.

الكليب يزخر بالألوان والديكورات المتنوّعة وتشاركها بطولته هررة. ويظهر في الفيديو كليب هرّان يشهدان على خلاف بين النجمة وشريكها الذي يؤدي دوره المغني برندون يوري من فرقة “بانيك! أت ذي ديسكو”. وترقص سويفت وتغنّي وسط ديكورات متعدّدة مستوحاة من أجواء ماري بوبينز و”مظلات شيربورغ”.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 29 عاما، في تصريحات لقناة ايه بي سي، إن “مي! أغنية للاحتفاء بالخصائص المميّزة لكلّ منا”، مشيرة الى “جلّ ما أريده هو أن يشعر الناس أنهم في حال أفضل” بفضل أغاني البوب.

تجدر الإشارة إلى أن تايلور سويفت دخلت قائمة مجلة تايم الأمريكية ضمن 100 شخصية مؤثرة في العالم لهذا العام.

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لمشاهدة الكليب: