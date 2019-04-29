عابد فهد ينجو من حبل المشنقة

متابعة بتجــــــــــرد: عملان من العيار الثقيل يطل من خلالهما النجم السوري عابد فهد على الجمهور في شهر رمضان المبارك، هما “دقيقة صمت” و”عندما تشيخ الذئاب”، وكان المفترض أن يصل عدد الأعمال إلى ثلاثة، لكنه اعتذر عن المشاركة في مسلسل “مسافة أمان” إخراج الليث حجو قبل التصوير بأيام، بسبب عدم القدرة على تنسيق مواعيد التصوير، فحل مكانه الفنان عبدالمنعم عمايري.

يؤدي الفنان عابد فهد شخصية “أمير ناصر” في مسلسل “دقيقة صمت” إخراج شوقي الماجري وتأليف سامر رضوان، وهو سجين محكوم عليه بالإعدام، تتسارع الأحداث ليتم تنفيذ حكم الإعدام، ولكن مفاجأة تحدث تغيّر مجرى الأحداث، حيث يتم تهريبه مع محكوم آخر وإعدام شخص آخر مكانه. عن دوره في “دقيقة صمت”، يقول عابد فهد: “يلعب القدر دوره في حياة أمير الذي يذهب بقدميه إلى حبل المشنقة، لكن قدره يسوقه بعيدا عنها ليمسي حراً، فيحدث أن تكون متهماً ولكن تصبح بعد فترة صاحب القرار، ويبدأ أمير في تعقب من كان وراء إيصاله إلى حبل المشنقة في حرب لا ترحم، ضمن عمل مملوء بالتشويق والأكشن”.

أما في مسلسل “عندما تشيخ الذئاب” إخراج عامر فهد وتأليف حازم سليمان، فيجسد شخصية يصفها بالغنية، هي شخصية “جبران” اليساري الذي يدافع عن أفكاره ويعمل لخدمة أهدافه، إلا أن الأمور تتغير كلياً بالنسبة إليه عندما يمتلك القوة والسلطة، وبشكل عام يدور العمل حول فساد بعض فئات المجتمع، مُظهِراً أنه ليس هناك مبادئ أمام المصالح، وكيف أن اللاعبين الأساسيين في ساحة الحياة يغيرون جلودهم وفقاً لمصلحتهم من دون الاكتراث بمن حولهم.