تكريم أردني للفنانة سعاد عبدالله

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفاء بالمرأة العربية وإبداعها، كرم مهرجان ليالي المسرح الحر في الأردن الممثلة سعاد عبدالله في افتتاح دورته الرابعة عشرة أول من أمس، بالمركز الثقافي الملكي.

كما كرم المهرجان في الافتتاح الممثلتين رانيا فهد ومرام أبو الهيجاء من الأردن، إضافة إلى الممثلة والمخرجة الأردنية مجد القصص التي اعتذرت عن عدم الحضور. شمل برنامج الافتتاح عرضا فنيا للمخرج إياد شطناوي بعنوان “قلب المدينة” والمستمد من شعار المهرجان هذا العام “المسرح قلب المدينة”.

أعقب ذلك العرض المسرحي السويسري “تحيا الحياة” للمخرج أندريه بينا. تستمر عروض المهرجان وأنشطته حتى الثاني من مايو، حيث يقدم في الختام عرض “كولاج صامت”، وهو نتاج ورشة عمل تقام على مدى أيام المهرجان.