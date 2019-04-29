أحلام نجمة ختام “الزمن الجميل”

متابعة بتجــــــــــــرد: تحلّ النجمة الإماراتية أحلام ضيفةً على الحلقة الختامية من برنامج “الزمن الجميل” على شاشة “تلفزيون أبو ظبي”.
ومن المقرر أن تطلّ أحلام على الجمهور بأكثر من أغنية على مسرح البرنامج في حلقة مساء يوم الجمعة الموافق 3 أيار/مايو المقبل.
وأعلنت أحلام عن الخبر من خلال حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت: “يسعدني ان أكون ضيفة الحلقة الختامية لبرنامج الزمن الجميل يوم الجمعة ٣ مايو ٢٠١٩ ، على شاشة تلفزيون ابوظبي الساعة ١٠ مساء توقيت الامارات ولكل الحلومين والي يحب يحضر من عيال بلادي على مسرح ابوظبي الوطني يسجل في الموقع”.
تجدر الإشارة إلى أن النجوم أنغام، أسماء لمنور ومروان خوري يشاركون في لجنة تحكيم برنامج “الزمن الجميل” لهذا الموسم.
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