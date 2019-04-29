بعد طرح أغنية ناصيف زيتون “أزمة ثقة”.. خبر سار لكل محبّيه!

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش النجم ناصيف زيتون حالة نجاح إستثنائية بعد طرح ثلاث أغاني من ألبومه الثالث والمنتظر طرحه قريبًا.

ويتلقى ناصيف زيتون أصداءً إيجابية حول الأغاني التي أطلقها تباعًا فكانت البداية مع أغنية “كرمال الله” وبعدها أغنية “ما بظن” لتلحق بهما أغنية “أزمة ثقة” الخاصة بمسلسل “الهيبة الحصاد” الرمضاني.

وفي خبر سار لمحبّي ناصيف، كشف موقع وتطبيق “أنغامي” عن قائمة الأغاني الثلاثين الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي خلال الأسبوع الأخير، فتصدّر ناصيف الإحصاء حيث احتلت أغنية “أزمة ثقة” المرتبة الأولى وأغنية “ما بظن المرتبة الثانية” وأغنية “كرمال الله” المرتبة السادسة.

تجدر الإشارة إلى أن ناصيف زيتون يطلق أغاني ألبومه الجديد، وفق خطة تسويقية مميّزة تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومحبّيه في الوطن العربي، على أن يصدر العمل كاملًا بعد شهر رمضان المبارك.

على صعيد آخر، ناصيف زيتون بصدد إحياء سلسلة من حفلات في لبنان وعدد كبير من البلدان مع حلول موسم الصيف المقبل.