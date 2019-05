خاص- باسم ياخور يردّ عبر “الخليج 365” على “منّا وجر”

بعد ان انتقد برنامج “منّا وجر” ضمن فقرة “شو راح عليك” برنامج الممثل السوري باسم ياخور “اكلناها” (انتاج رولا سعد) حيث وجه له جوزيف طوق انتقاداً لاذعاً ولفت أنه شعر بالحزن عندما رأى فنان كـ باسم ياخور من أفضل الممثلين في العالم العربي يقدّم برنامجاً “هلقد مأفلس” يأخذ فقرة واحدة مدتها سبعة دقائق وهي Spill Your Guts or Fill Your Guts من برنامج James Corden ليقوم بتنفيذ الفكرة نفسها بالتحديد على البرنامج باكمله.

اما رولا كعدي وسلام الزعتري أكدا ان الفكرة تحتاج 15 دقيقة فقط ليس أكثر والا يصبح البرنامج مملاً.

منى صليبا لفتت ان الديكور يشبه الى حد بعيد ديكور برنامج “صار الوقت” الذي يقدمه الاعلامي مارسيل غانم.

موقع “الخليج 365” التقى الممثل باسم ياخور وسأله عن رأيه حول انتقاد “منا وجر” لبرنامجه، رفض باسم التعليق وقال “لا تعليق كل شخص يقول وجهة نظره”.

وعن حضوره في شهر رمضان، لفت الى انه سيطل في مسلسل “الحرملك” الذي سيعرض عبر شاشة LBCI وعدة قنوات أخرى.

باسم كشف الى أنه سيلعب دوراً رئيسياً في المسلسل الذي يتناول بلاد الشام في عام 1750 وذلك خلال فترة الحكم العثماني ضمن أحداث مشوقة ودوره جزء من الصراع في هذه الاحداث