خاص – مازن حايك يكشف لـ”الخليج 365” عن موعد “ذا فويس” ولجنة تحكيمه

بعد انتهاء كل موسم من البرامج التي تعرضها مجموعة MBC، يسيطر على المشاهدين والجمهور الفضول لمعرفة ما الجديد، نظرًا لضخامة الأعمال التي تقدمها محطة كل العرب والتي تنجح في كل مرة في منافسة أهم البرامج العالمية.

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ولأن موقع “الخليج 365” عوّد المتابعين بتقديم معلومات حصرية، والإجابة عن كل التساؤلات، كان لنا حديثًا خاصًا مع المتحدث الرسمي بإسم مجموعة MBC مازن حايك، الذي أشار الى أن المجموعة، بعد برنامج Arabs Got Talent، على موعد مع شهر رمضان المبارك حيث ستعرض قنواتMBC أهم الأعمال الدرامية والفنية، لتكون في الفصل الرابع من عام 2019 على موعد مع برنامج الهواة The Voice، حيث ستكون الحلقة الختامية منه يوم السبت 29 كانون الأول 2019. وعما إذا كانت تغييرات ستطرأ على أسماء المدربين في البرنامج، لم يعط حايك جوابًا واضحا، حيث قال: “كل شي معقول”، لافتا الى ان جميع الامور ستتضح في وقتها المناسب.

هذا ويتبع The Voice، برنامج The Voice Kids، لينطلق في بداية الـ2020، بحسب قول حايك.

أما في ما يتعلق ببرنامج الهواة Arab Idol، فليس من المؤكد وجود موسم خامس في عام 2020، اذ لا توقيت محدد بعد للبرنامج، الا ان حايك لم ينف فرضية وجود موسم جديد.