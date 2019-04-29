Apr 29, 2019
بعد انتهاء كل موسم من البرامج التي تعرضها مجموعة MBC، يسيطر على المشاهدين والجمهور الفضول لمعرفة ما الجديد، نظرًا لضخامة الأعمال التي تقدمها محطة كل العرب والتي تنجح في كل مرة في منافسة أهم البرامج العالمية.
ولأن موقع “الخليج 365” عوّد المتابعين بتقديم معلومات حصرية، والإجابة عن كل التساؤلات، كان لنا حديثًا خاصًا مع المتحدث الرسمي بإسم مجموعة MBC مازن حايك، الذي أشار الى أن المجموعة، بعد برنامج Arabs Got Talent، على موعد مع شهر رمضان المبارك حيث ستعرض قنواتMBC أهم الأعمال الدرامية والفنية، لتكون في الفصل الرابع من عام 2019 على موعد مع برنامج الهواة The Voice، حيث ستكون الحلقة الختامية منه يوم السبت 29 كانون الأول 2019. وعما إذا كانت تغييرات ستطرأ على أسماء المدربين في البرنامج، لم يعط حايك جوابًا واضحا، حيث قال: “كل شي معقول”، لافتا الى ان جميع الامور ستتضح في وقتها المناسب.
هذا ويتبع The Voice، برنامج The Voice Kids، لينطلق في بداية الـ2020، بحسب قول حايك.
أما في ما يتعلق ببرنامج الهواة Arab Idol، فليس من المؤكد وجود موسم خامس في عام 2020، اذ لا توقيت محدد بعد للبرنامج، الا ان حايك لم ينف فرضية وجود موسم جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص – مازن حايك يكشف لـ”الخليج 365” عن موعد “ذا فويس” ولجنة تحكيمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.