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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت الملكة ليتيزيا، ملكة إسبانيا، الأنظار إليها أمس لدى وصولها إلى موزمبيق للقيام هناك بجولة ملكية تستمرُّ على مدار يومين، حيث استلهمت إطلالتها من إطلالة سابقة لدوقة ساسكس ميغان ماركل، بظهورها بفستان أنيق من الدنيم مماثل لفستان سبق أن ظهرت به ماركل من قبل.
وبدتْ ليتيزيا 46 عامًا، متألقة بذلك الفستان داكن اللون، من إبداع كارولينا هيريرا، ويقدر سعره بـ640 جنيهًا إسترلينيًا، وكان مزودًا بحزام في منطقة الخصر، وقد جاء بتصميم منضبط ومتناسق عليها تمامًا.
وأكملت ليتيزيا إطلالتها بحملها حقيبة كلتش صغيرة لونها أزرق داكن وانتعلت حذاء بكعب مصنوع من جلد الغزال بنفس اللون، وتركت ساقيها مكشوفتين، ولم ترتدي جاكيتًا أو سترة صوفية فوق الفستان، واكتفت بوضع ماكياج بسيط، يتألف من ظلال عين برونزية وأحمر شفاه بني اللون.
وهذا الفستان الذي ارتدته ليتيزيا يشبه تمامًا الفستان الذي سبق أن ارتدته ميغان ماركل خلال مشاهدتها زوجها، الأمير هاري، وهو يشارك في إحدى المباريات الخاصة بكرة الماء خلال الصيف الماضي، وهو أيضًا من إبداع كارولينا هيريرا، ويُقدّر ثمنه بـ2357 جنيهًا إسترلينيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر الملكةُ ليتيزيا تستلهمُ أحدث إطلالاتها من ميغان ماركل.. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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