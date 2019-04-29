شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. كواليس تصوير الحرب الكبرى فى Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 55 يوم، وبتكلفة تخطت أكثر من 15 مليون دولار، وبمشاركة ما يقارب الـ 750 شخص، نجحت شبكة HBO، فى تصوير أطول معركة فى تاريخ السينما والتلفزيون فى الحلقة الثالثة من الموسم الثامن والأخير من مسلسل Game of thrones.

وكشفت شبكة HBO، عن مقطع فيديو لكواليس تصوير الحرب الكبرى التى شهدتها الحلقة الثالثة من الموسم الحالى والتى بلغت مدتها ما يقارب الـ 79 دقيقة.

وظهر فى مقطع الفيديو الذى نشرته القناة عبر حسابها الشخصى، تجهيزات وتحضيرات القائمين عن العمل، بالإضافة إلى تصميمات المعارك التى دارت فى الحلقة.

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وانتهت الحلقة الثالثة من الموسم الثامن، التى عرضت أمس، بقتل ملك الليل على يد "آريا ستارك"، التى انقذت العالم من على حافه الهاوية فى نهاية الحلقة قبل قتله لشقيقها "بران ستارك"، وإزالة ذاكرة الأحياء بقتله.













مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.