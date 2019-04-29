شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بروتوكول تعاون بين مهرجان شرم الشيخ الشبابى والمسرح الحر بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بروتوكول التعاون بينه وبين مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية ضمن فعاليات الدورة ١٤ لمهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن برئاسة الفنان علي عليان وبحضور الفنانة أمل الدباس رئيس اللجنة العليا لمهرجان الحر و إياد شطناوي المدير التنفيذي للحر والدكتورة انجي البستاوي المدير التنفيذي لمهرجان شرم الشيخ.

بدأ البروتوكول بكلمة للمخرج مازن الغرباوي رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي قال خلالها: نتشرف بأن يكون لدينا بروتوكول تعاون بين مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي و مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بالمملكة الأردنية الهاشمية ضمن فعاليات الدورة ١٤ لمهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن.

و قال علي عليان رئيس ليالي مهرجان المسرح الحر: أود التقدم باسمي كلمات الشكر بالتعاون مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المليء بالشباب ، حيث لاحظت مدي تطور المهرجان علي مدار دوراته، وتميزه وخاصة الدورة الرابعة التي كانت علي أعلي مستوي كما شكر الفنانة القديرة سميحة أيوب والنجم القدير محمد صبحي.

بنود البروتوكول بين المهرجانين تنص علي الاستفادة بالخبرات الموجودة ، بين المهرجانين ، ودعم شباب المسرح في كلا البلدين من خلال الورش، والاستفادة من المراجع و الابحاث و التوصيات، و طريقه التنظيم .

يذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى قد انتهت يوم 7 ابريل 2019 ترأستها شرفياً سيدة المسرح العربى النجمة القديرة سميحة أيوب، بينما ترأس اللجنة العليا للمهرجان النجم القدير محمد صبحي ورئيس المهرجان المخرج المسرحى والفنان مازن الغرباوى والمنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمين، أما الدكتورة إنجى البستاوى فهى المدير التنفيذى للمهرجان، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف وعلا جمال الدين - رئيس قطاع السياحة الداخلية.



المخرج مازن الغرباوي

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الفنانة امل الدباس



توقيع بروتكول التعاون



جانب من توقيع بروتكول التعاون في الاردن



مازن الغرباوي والدكتورة انجي البستاوي والفنانة امل الدباس



جانب من حفل توقيع البروتكول