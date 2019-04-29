شكرا لقرائتكم خبر عن فى شم النسيم.. هؤلاء النجوم تجمعوا على الشاطئ هربا من حرارة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد من النجوم فى أحدى المدن الساحلية للاستمتاع بوقتهم وللهرب من ارتفاع درجات الحرارة فى القاهرة، حيث احتفلوا بأول أيام الصيف على الشاطئ تزامنا مع الاحتفالات بعيد شم النسيم.

وقضى كل من النجوم رانيا يوسف، ومنى زكى، وإنجى على، وأحمد السعدنى، والسناريست تامر حبيب، يومهم على الشاطىء فى إحدى المدن الساحلية، والتقطوا الصور التذكارية لتوثيق رحلتهم والأوقات السعيدة التى جمعتهم.



رانيا يوسف ومنى زكى وإنجى على وأحمد السعدنى وتامر حبيب

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وجاء هذا فى إطار مشاركة مجموعة من الفنانين صورهم ومقاطع فيديو لهم ولأسرهم وأصدقائهم أثناء قضاء أجازة شم النسيم فى المدن الساحلية، وتناولهم خلالها الفسيخ والرنجة، كونهما طقس أساسى لهذا اليوم، كما نشرت رانيا يوسف، مجموعة من الصور فى أحدى المدن الساحلية، بملابس صيفية، ونشرت عبر خاصية "ستورى" انستجرام فيديو تهنئ فيه المصريين بيوم شم النسيم.

كذلك نشر الفنان خالد سليم، صوراً من احتفالات شم النسيم والأكلات التقليدية التى يتناولها المصريين، وكتب قائلاً "لزوم الفسيخ والرنجة، ماليش فيه خالص"، أما النجمة أنغام فاكتفت بنشر مجموعة من الصور لحفلتها بالأوبرا، أمس، وعلقت على الصور قائلة "عيد ربيع سعيد"، بينما نشرت الفنانة إيمى، صورة لها أمام البحر وعلقت على الصورة قائلة "Happy Easter".