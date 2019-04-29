شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أكشن وإثارة ومغامرات ومباراة تمثيلية بين 7 نجوم فى برومو "كازابلانكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت، منذ قليل، شركة سينرجى فيلمز بمشاركة المنتج وليد منصور البرومو الدعائى الأول لفيلم "كازابلانكا"، والذى احتوى على العديد من عوامل الجذب، حيث ظهر نجم العمل أمير كرارة فى عدة مشاهد أكشن بين البر والبحر تم تنفيذها بحرفية، فضلا عن الشكل الجديد الذى ظهر به النجم الأردنى إياد نصار، والمتوقع أن يكون الفيلم نقطة تحول فى مشواره الفنى، فضلا عن التواجد الجيد من حيث الأداء والظهور المميز للفنان عمرو عبد الجليل فى المشاهد القليلة التى ظهر فيها عبر البرومو، وكذلك الفنانان غادة عادل ومحمود البزاوى.



أمير كرارة

شهد البرومو أيضا تواجد النجم التركى خالد أرغنتش، بطل المسلسل الشهير "حريم السلطان"، فضلا عن الظهور الخاص للنجم الكوميدى أحمد فهمى بالبرومو، وبمجرد طرح الفيلم حاز على عشرات الآلاف من نسب المشاهدة والإعجاب.

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عمرو عبد الجليل وإياد نصار

فيلم "كازابلانكا" من المتوقع عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ووليد منصور، وإخراج بيتر ميمى.



أحمد فهمى



الممثل التركى خالد أرغنتش



أمير كرارة