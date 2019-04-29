شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد عدوية يحتفل بعيد شم النسيم فى مصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم محمد عدوية حفلا غنائيا داخل أحد نوادى مصر الجديدة، ضمن حفلات أعياد الربيع وسط تفاعل عدد كبير من جمهوره الذى رفع شعار كامل العدد.

وقدم عدوية خلال الحفل عددا من أغانيه من ضمنها "حبيبي فين ما تكون" و"دى اللى خدتنى منى" و"ياست البنات" بجانب أغنيات "بنت السلطان" و"السح ادح امبوه".

محمد عدوية انتهى مؤخرا من تصوير كليبين من ضمنها أغنية ألبومه الأخير الرئيسية "سكوت خلاص" وأغنية "حبيبى فين ما تكون"، إحداهما فى مصر والأخرى فى إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية، ويقدمهما عدوية بشكل مختلف عليه تماما ويفاجئ بهما جمهوره.

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يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، والذى حقق ردود فعل إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر وغيرهم.