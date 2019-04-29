شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوجه رسالة لـ ريهام سعيد وبرنامج صبايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم تامر حسنى رسالة شكر للإعلامية ريهام سعيد وبرنامج "صبايا" المذاع على قناة "الحياة"، وذلك لدعمها للإعلامى شريف مدكور فى أزمة إصابته بمرض سرطان القولون.

وقال تامر حسنى، خلال خاصية الاستورى بحسابه الشخصى على إنستجرام: "يا ريهام أولاً إنتى اللى تستحقى كل الشكر على الخير اللى بتعمليه من أول ما ظهرتى، إنتى فرحتى ناس غلابة كتير فى مصر مكنش ليهم إلا ربنا ثم إنتى".

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وتابع تامر حسنى: فى ناس وأطفال لا حصر لهم خفوا بسببك.. وشكراً على وقفتك مع شريف مدكور ربنا يشفيه ويشفى كل مريض، وبجد شكرا أوى على كلامك عليا ربنا يكرمك ويحفظكم".

يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قامت بدعم الإعلامى شريف مدكور بعد إعلانه إصابته بمرض سرطان القولون، من خلال برنامجها صبايا المذاع على قناة "الحياة"، متمنية له الشفاء العاجل.