شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور ... التريلر الرسمى الأول لفيلم كازابلانكا بطولة أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سينرجي للإنتاج السينمائي، عن التريلر الرسمى الأول لفيلم كازابلانكا، بطولة النجم أمير كرارة ، والمقرر طرحه فى عيد الفطر المقبل فى دور العرض السينمائى.

وظهر فى التريلر، بعض المطاردات بين النجم أمير كرارة ، وأفراد تشكيل عصابى أجنبى ، ثم تنتقل الأحداث الى مدينة كازابلانكا فى المغرب ، التى ستشهد علاقة صداقة بين كرارة وغادة عادل التى تقيم فى المغرب.

"كازابلانكا" بطولة أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش ، من تأليف هشام هلال، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى.

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